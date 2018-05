Bijzonder moederdagontbijtje: Ernstig zieke Melissa geeft moeder ontbijt op bed middenin supermarkt

EINDHOVEN - Zondag is het Moederdag. Dat betekent vroeg op, eitjes bakken en boterhammen roosteren en dan alles stilletjes bij moeders op schoot zetten in bed. Maar dat geldt niet voor iedereen. Melissa Muller won namelijk de moederdagactie van de Albert Heijn aan de Leenderweg in Eindhoven. Haar moeder kreeg daarom vandaag al een ontbijtje op bed, middenin de winkel.

Op Facebook plaatste de winkel eerder deze week een oproep: 'Waarom verdient jouw moeder een ontbijtje op bed? Geef een leuke reactie en maak kans op een heerlijk ontbijtje op bed in onze winkel aankomende zaterdag!' Melissa Muller twijfelde geen moment en meldde zich aan voor de actie. ,,Ik gunde mijn moeder dit omdat zij mijn mantelzorger is en ik erg vaak bij haar ben in de weekenden. Doordeweeks verblijf ik in een verpleegtehuis."

Muller leidt aan de spierziekte limb-girdle spierdystrofie. Die ziekte zorgt ervoor dat spieren niet of onvoldoende functioneren. Deze ziekte is progressief, wat betekent dat de klachten steeds erger worden. ,,Ik ben hier mee geboren maar we wisten dit pas toen ik 11 jaar oud was. Deze ziekte zal ook steeds erger worden zodat ik uiteindelijk niks meer kan. Daar probeer ik zo min mogelijk aan te denken en te genieten van de kleinste dingen in het leven."