Bijzondere Anne Frankboom geplant bij Helicon Eindhoven

Liquidatie­po­ging Best, overval Kruidvat en aanval Eindho­venaar in Bureau Brabant

12:40 BEST/EINDHOVEN - De uitzending van Bureau Brabant van maandagavond staat gedeeltelijk in het teken van een poging tot liquidatie van een vrouw uit Best. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan een poging tot doodslag in Eindhoven en een overval op de Kruidvat in diezelfde stad.