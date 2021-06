Bijzondere vader/zoon-expo in Eindhoven: ‘Een grote eer dat ons werk nu weer naast elkaar hangt’

EINDHOVEN/ROUVERET - Een bijzondere vader/zoon-expositie is momenteel te zien bij galerie VDL Art in de Heuvel in Eindhoven. Vader Kees Bol en zoon Willem Bol geven een vervolg op een eerdere tentoonstelling over honderd jaar schilderkunst van Eindhovense schilders.

Het begon allemaal afgelopen najaar toen kunstenaarsduo Jan van de Loo en Daniëlle Verschuren een tentoonstelling realiseerden over honderd jaar schilderkunst uit Eindhoven. ,,Daarvoor mochten we ook het depot van het Eindhoven Museum in waar heel veel moois is opgeslagen”, vertelt Jan van de Loo. ,,Vooral uit de jaren waarin Peter Thoben als directeur van Museum Kempenland een prachtige collectie heeft verzameld.”

Het werd een succesvolle tentoonstelling met werk van onder andere Frans Manders, Antoon van Bakel en Frans Clement. Daniëlle Verschuren: ,,We wilden een vervolg en wat is dan mooier dan ook andere Eindhovense kunstenaars die ruimte te bieden?”

Met vader mee het veld in

Zo werd kunstschilder Willem Bol benaderd. Zijn inmiddels overleden vader Kees Bol (2009) was eveneens een begenadigd schilder én mede-oprichter van de Akademie voor Industriële Vormgeving, de huidige Design Academy Eindhoven. De kleine Willem groeide op tussen de schilderijen van zijn vader, zat tussen de verhalen en discussies met collega-kunstenaars van zijn vader en moest vanaf zijn tiende twee tot drie keer per week met hem mee het veld in om te gaan schilderen. Dat vond de jongen niet altijd leuk, maar keek automatisch toch mee hoe zijn vader in record tempo een schilderij opzette. Willem Bol: ,,Later vroeg hij ook vaak mijn mening, over zijn eigen werk, maar ook van collega-schilders. En zei dan dat ik het goed gezien had. Dan was ik trots.”

Volledig scherm De Eindhovense kunstschilder Willem Bol. © VDL Art

Breuk tussen vader en zoon

Toch leidden verhoudingen in het gezin uiteindelijk tot een breuk tussen vader en zoon en koos Willem Bol zijn eigen pad. Daarover zegt hij: ,,Een hele vervelende periode, maar toch werkte die ook bevrijdend voor me. Ondanks alle tegenwerking kon ik in alle vrijheid andere kunstinvloeden ‘opzuigen’ en werken zoals ik dat wil. Ik ging reizen en schilderde dan veel. En ook nu pendel ik nog steeds op en neer tussen Eindhoven en Frankrijk. Al zal ik altijd Eindhovenaar blijven.”

Ontroerd

Ondanks de breuk tussen vader en zoon herinnert Willem Bol zich ook de mooie momenten die hij met zijn vader beleefde. ,, Op een gegeven moment hing er werk van mij naast het zijne tijdens een expositie in de Steentjeskerk. Hij was ontroerd dat ik zo dicht bij hem was. Daarom vind ik het een grote eer dat mijn vaders werk nu naast het mijne hangt.”

* De expositie van Kees en Willem Bol is tot en met 18 juli te zien bij VDL Art in Heuvel 117 (begane grond) in Eindhoven. Voor openingstijden zie vdlart.com. Gratis entree.

Volledig scherm Carcès, Var 2010 van de Eindhovense kunstschilder Willem Bol. © Sem Wijnhoven/DCI Media