Bijzondere vondst in Eindhoven: door middel van een vloeibare muur kan een fusiereactor extreme hitte doorstaan

Snelfiets­pad Eindhoven drie keer zo duur; aanleg start eind dit jaar

23 mei EINDHOVEN - Al decennialang wordt er over gesproken: een snelfietspad tussen de stations in Eindhoven en Helmond. In laatstgenoemde gemeente ligt het pad er sinds eind 2020. In Eindhoven gaat eind dit jaar de schop eindelijk de grond in. Wel wordt het drie keer zo duur als eerder geraamd.