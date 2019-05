Billenknijpen tot zondag voor Brabantse euro-politici

Een uitgelaten stemming in huize-Manders? Donderdagavond laat nog niet bepaald. ,,Ik ben alleen thuis, mijn vrouw is naar het koor”, klinkt het droogjes uit de mond van Toine Manders uit Asten-Heusden. Hoewel de lijsttrekker van 50Plus de partij volgens de exitpoll het Europees parlement in lijkt te loodsen, waagt Manders zich nog niet aan een feestje. ,,Euforisch waren we vijf jaar geleden wel na het bekend worden van de polls. Hadden we donderdag feest maar stonden we op zondag met lege handen. Een koude douche.” Aan te vroeg juichen, wil hij zich daarom nog niet wagen. Om diezelfde reden is hij ook niet naar de partijbijeenkomst gegaan van 50Plus in Den Haag. ,,Daar zijn ze allemaal heel positief. Maar ik zei Henk Krol net: temper je enthousiasme en wacht af.”

Ook voor twee andere politici uit Zuidoost-Brabant is het erop of eronder. Of eigenlijk erin of erbuiten. Volgens de exitpolls valt de Eindhovense Jannie Visscher buiten de boot. Zij staat op plek twee voor de SP, de partij staat vooralsnog op één zetel. En dan is er nog Mohammed Chahim uit Helmond die voor de grote winnaar van verkiezingen, de PvdA, op plek zes staat. In de exitpoll van de Ipsos/NOS staat de PvdA op zes zetels. Dat zou betekenen dat de fractievoorzitter voor zijn partij in de Helmondse gemeenteraad niet naar Europa gaat. Tenzij Frans Timmermans in de Europese Commissie komt en Chahim een plekje opschuift. Maar misschien zit de Helmonder er zondag gewoon alsnog bij als blijkt dat PvdA uiteindelijk op zes zetels uitkomt. Zoals donderdagavond laat bleek uit de prognose van GeenPeil, een initiatief van website GeenStijl, op basis van getelde stemmen bij een aantal stembureau verspreid over Nederland.