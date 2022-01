Binnen een week laten meer dan twee keer zoveel mensen zich testen; Defensie gaat GGD nu bij testen helpen

EINDHOVEN - Het aantal mensen in Zuidoost-Brabant dat zich laat testen op corona is in een week tijd meer dan verdubbeld. De GGD roept daarom de hulp van Defensie in.

Overal in Nederland stijgt het aantal besmettingen, ook in Brabant. ,,In een week tijd is het aantal mensen dat zich laat testen met 60 procent gestegen. Ons uitgangspunt is en blijft dat iedereen binnen 24 uur een testafspraak kan maken. Daarom breiden we de testcapaciteit uit. Hiervoor doet de GGD ook een beroep op Defensie. Vanaf vandaag assisteren medewerkers van Defensie bij de testlocaties in Helmond en Eindhoven", zegt een woordvoerster.

De betreffende medewerkers worden opgeleid door de GGD. ,,Deze bijzondere samenwerking met Defensie is eind 2021 gestart. Het begon met vaccineren. Nu komt daar het testen voor in de plaats. Zo houden we de testcapaciteit op orde én zijn we voorbereid op een toeloop. De verwachting is namelijk dat het aantal besmettingen de komende weken blijft toenemen, GGD BZO is hierop voorbereid”, aldus Gonny van Loon, programmamanager Covid-19.

GGD wil testafspraak binnen 24 uur blijven garanderen

De GGD heeft ook nieuwe mensen aangenomen en leidt vaccinatiemedewerkers op om tijdelijk mee te werken op de teststraten. ,,De inzet en betrokkenheid van onze medewerkers blijft onverminderd hoog, samen zorgen we ervoor dat we aan de testvraag in de regio kunnen blijven voldoen. Hierdoor kunnen we inwoners nog steeds binnen 24 uur een testafspraak geven", zegt Van Loon.

Testen kan elke dag

Wie coronaklachten heeft of thuis een zelftest heeft gedaan die positief is, wordt gevraagd een afspraak te maken voor een test. Dat kan door de landelijke afsprakenlijn te bellen via 0800-1202 of door online een testafspraak te plannen op www.coronatest.nl.

De teststraten in Eindhoven, Helmond en Eersel zijn 7 dagen in de week geopend. In Eindhoven zit de testlocatie op het parkeerterrein naast de IJsbaan aan de Antoon Coolenlaan, die in Helmond aan de Wethouder Ebbenlaan 30 en die in Eersel aan het Mortelveld.