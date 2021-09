Binnen jaar duidelijk of bewoners Woensel-Zuid Eindhoven op warmtenet aangesloten kunnen worden

EINDHOVEN - Het komend jaar moet duidelijk worden of bestaande huizen in Woensel-Zuid in Eindhoven aangesloten kunnen worden op het warmtenet. En of dat een optie is voor andere wijken en vooral ook sociale huurwoningen. Ennatuurlijk rekent momenteel uit wat dat kost.

Het is een van de meest concrete nieuwe stappen die de gemeente Eindhoven zet op het gebied van de Warmtetransitie, het overstappen van gas op duurzame warmtebronnen. Dat zeiden wethouder Rik Thijs en directeur-bestuurder Luc Severijnen van woningstichting 'Thuis woensdagmiddag tijdens een online bijeenkomst van het Duurzaamheidspact. Dat is een samenwerkingsverband van de woningcorporaties ‘Thuis, Trudo, Woonbedrijf en Wooninc. en de gemeente Eindhoven.

Ennatuurlijk rekent het uit voor Woensel-Zuid

Thijs en Severijnen zijn komend jaar voorzitter. De wethouder wees er op dat warmteleverancier Ennatuurlijk (onder andere Strijp-S, centrum en binnenkort ‘t Ven en Lievendal) met een berekening komt hoe de wijk Woensel-Zuid aangesloten kan worden op een warmte net. Dat is het deel van de wijk met onder andere Mensfort, Barrier, Woensel-West, Vredeoord, Generalenbuurt, Oude Gracht, Woenselse Watermolen, Oud-Woensel en Limbeek.

De nieuwbouw aan het Celsiusplein in Woensel-West, Eindhoven. De 223 woningen van corporatie Trudo worden aangesloten op het warmtenet uit Strijp-T.

Wel moet Thijs nog op zoek naar duurzame bronnen. Nu is biomassa nog de bron en dat is niet erg duurzaam. Restwarmte van de rioolzuivering, het kanaal, geothermie en andere innovatieve oplossingen moeten dat gaan vervangen. ,,Want als ik nu de knop dichtdraai van de biomassacentrale staat Meerhoven deze winter in de kou", aldus Thijs.

Quote Ook moet duidelijk worden hoe we de lasten en de risico's verdelen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat die alleen door onze huurders gedragen worden. Luc Severijnen, Woningstichting ‘Thuis

Severijnen hoopt dat daarmee ‘een doorbraak’ gerealiseerd wordt als het gaat om het inzetten van warmtenetten voor bestaande bouw. ,,Hopelijk komen we nu écht te weten of we die voor de toekomst kunnen inzetten. Ook moet duidelijk worden hoe we de lasten en de risico's verdelen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat die alleen door onze huurders gedragen worden.” Thijs voegde eraan toe dat de gemeente, de corporaties en de huurders er klaar voor zijn. ,,Maar we kunnen pas écht stappen zetten als ook in Den Haag, bij de formatie bijvoorbeeld, beslissingen worden genomen.”

De houten appartementen die woningcorporatie Trudo liet bouwen op landgoed Eikenburg in Eindhoven.

De corporaties en de gemeenten werken nu vooral aan enkele pilotprojecten, zoals houtbouw op Eikenburg, biodiversiteit en warmte-koude-opslag in Vredesplein, duurzame verbouwing aan het Floraplein, zonnecollectoren die warmte opwekken en circulair slopen. In de hoop dat die later uitgebreid toegepast kunnen worden op grote schaal. Ook werken ze samen via menukaarten en rekenmodellen om voor bepaalde woningtypes de ideale combinatie van isolatie, ventilatie en budgetten te bepalen.

Energieloket wordt online ingericht

Thijs vertelde bovendien wat meer over het Energieloket dat de gemeente online inricht. Daar kunnen Eindhovenaren terecht voor advies over verduurzaming, energiebesparing, isolatie en ‘van het aardgas af gaan’. Het loket geeft technische en financiële adviezen. Ook is er informatie te vinden over de ‘warmtetransitie’: wanneer is mijn wijk aan de beurt om het aardgas vaarwel te zeggen en wat kan de huurder of eigenaar al zelf doen. Binnenkort wordt de website officieel gestart met een grote campagne, kondigde Thijs aan. Daarbij worden bijvoorbeeld energievouchers (voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen) of -boxen uitgedeeld. Het online loket is te vinden op regionaalenergieloket.nl/eindhoven.