Binnenkijken bij DOMUSDELA: Mariënhage in Eindhoven open voor publiek

FotoserieEINDHOVEN - Vanaf zaterdag 9 november kan iedereen zelf binnen gaan kijken bij DOMUSDELA, zoals de nieuwe naam van complex Mariënhage aan de Kanaalstraat in Eindhoven luidt. Vrijdagavond was de officiële opening. Daarbij werd het kunstwerk van lichtfestival GLOW even, voortijdig, ontstoken op de gevel van kerk.

Het vormt een geheel met lichtkunstwerken op de kapel van DOMUSDELA én het DELA-gebouw aan de Smalle Haven/Vestdijk. Het drieluik, een kunstwerk van de Portugese groep Ocubo, stelt het hart van devotie, het licht in al zijn facetten en de tijd die wij zelf vormgeven voor. Dat zijn ook de drie thema's van de paters Augustijnen die DELA wil voortzetten in het complex.

Volledig scherm Pater Augustijn Louis Mulder in gesprek in de Paterskerk, nu ceremoniehuis in DOMUSDELA in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Bij de opening waren de Augustijner paters, die inmiddels in Gagelbosch in Eindhoven wonen, onder de ere-gasten. Pater Louis Mulder toonde zich zeer enthousiast over de ombouw van de voormalige kerk, Studentenkapel, de oude Augustinianum-school en het internaat tot DOMUSDELA. ,,Dit komt heel dichtbij hoe wij het zouden willen hebben, maar heel eigentijds, het is magnifiek gedaan. Ons verhaal gaat hier door.” Dat was ook het thema dat algemeen directeur Edzo Doeve van DELA, dat het complex overnam en met de gemeente Eindhoven en de provincie voor een verbouwing tekende, tijdens de opening centraal stelde.

Volledig scherm Algemeen directeur Edzo Doeve van DELA tijdens de opening van DOMUSDELA, het complex Mariënhage in Eindhoven © Michel Theeuwen

,,Met respect voor het verleden, nieuwsgierig naar de toekomst zorgen wij dat DOMUSDELA het kloppend hart van ontmoeten, vieren en verblijven wordt, midden in de stad. We zetten het verhaal van de paters voort.” Doeve droeg DOMUSDELA op aan de miljoenen leden die bij Deelt Elkanders Lasten een bijdrage leveren onder het motto vele kleintjes maken een grote. ,,DOMUSDELA is het huis van de stad door DELA.”

Volledig scherm DOMUSDELA, het verbouwde complex Mariënhage is vrijdagavond geopend door de projectie van het GLOW-kunstwerk dat de komende week de Paterskerk siert. © Michel Theeuwen

Vanaf nu staan de deuren staan open. De ceremonieruimtes in kerk en kapel voor uitvaarten, geboorten, vergaderingen, concerten en andere bijzondere gelegenheden kunnen gebruikt worden, de kamers van het hotel zijn te huur en gewoon een kopje koffie drinken of een broodje eten hoort ook tot de mogelijkheden.

Uitvaartcoöperatie DELA heeft de vier monumentale gebouwen van het ‘ensemble’ op laten knappen, ze verbonden met een lichte nieuwbouw, én ze een nieuwe functie gegeven. Een monsterklus die jaren van voorbereiding en anderhalf jaar bouwen heeft gekost.

Volledig scherm De hoofdingang van DOMUSDELA aan de Kanaalstraat in Eindhoven, een ontwerp van diederendirrix en en|en| architecten. © FotoMeulenhof/Kees Martens

DELA werkt daarbij samen met verschillende partijen. Zo verzorgt horecabedrijf Hutten het natje en droogje aan de binnenplaats in brasserie Rita, genoemd naar de heilige van de ‘hopeloze gevallen’, en het congrescentrum. Het boutiquehotel Mariënhage - met kamers in het voormalige Augustinianum en het pensionaat is in handen van LBG Hotels. En met bijvoorbeeld het Muziekgebouw worden er concerten georganiseerd in de voormalige Paterskerk.

Het Van Abbemuseum heeft in de nieuwe foyer aan de binnentuin een vitrine met kunstwerken neergezet, naast enkele heiligenbeelden uit de kerk. De Paterskerk is ontdaan van de meeste katholieke elementen, maar heel Mariënhage blijft wel verwijzen naar zijn religieuze geschiedenis. Onder meer met het grote altaar in een van de zijvleugels. En als het aan DELA ligt, kunnen bezoekers daar straks weer een kaarsje opsteken.

Volledig scherm Kerkbanken en altaar zijn weg uit de Paterskerk, maar de preekstoel en deze beeldengroep zijn er nog wel. © FotoMeulenhof

Volledig scherm De oorspronkelijke kleuren van de gevels, het dak en de kozijnen, buiten én binnen, zijn hersteld bij de restauratie van de monumentale panden. © FotoMeulenhof/Kees Martens

Volledig scherm Een van de 80 hotelkamers in de lange gangen van DOMUSDELA. Hier is ook een muur van de oorspronkelijke kerk uit 1420 terug te zien. © FotoMeulenhof/Kees Martens

Volledig scherm Brasserie Rita, genoemd naar de heilige die belangrijk was voor de paters Augustijnen, de vorige ‘bewoners’ van Mariënhage. © FotoMeulenhof/Kees Martens

Volledig scherm Veel authentieke elementen in de Augustinianum-school, pensionaat, kapel en kerk zijn bewaard gebleven, zoals dit rijk versierde trappenhuis. © FotoMeulenhof/Kees Martens

Volledig scherm De sfeervolle Paterskerk is nu een ‘ceremoniehuis’ voor trouwpartijen, uitvaarten en andere ‘betekenisvolle’ gebeurtenissen. © Freekje Groenemans/DELA

Volledig scherm De nieuwe centrale hal van DomusDela met onder meer de balie voor alle activiteiten. Op verschillende plekken is een doorkijkje naar het oude Mariënhage. © FotoMeulenhof/Kees Martens

Volledig scherm © FotoMeulenhof/Kees Martens