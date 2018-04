Binnenstad Eindhoven wordt een Winy Wonderland

Met 166 km/u door bebouwde kom in Eindhoven: dronkaard (23) van weg geplukt

7:41 EINDHOVEN – Een 23-jarige automobilist uit Eindhoven kon zaterdagnacht de verleiding niet weerstaan om eens flink op het gaspedaal te trappen. De man scheurde met 166 kilometer per uur over de Professor Doctor Dorgelolaan in Eindhoven en reed daarmee maar liefst 116 kilometer per uur te hard.