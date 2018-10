BioArt Lab: de droom van Jalila Essaïdi

Wie door de imposante kasteelpoort (een geschenk van kunstenaar Theo Coenen) het voormalige terrein van de Constant Rebecque Kazerne aan de rand van Eindhoven opkomt, wordt getroffen door het idyllische beeld. Dat nog wordt versterkt door de dieren die er rondscharrelen: schapen, ganzen, kippen, een zwijn en drie paarden. De vijf gebouwen op het bosperceel lijken op huisjes en boerderijen van een eeuw geleden. In werkelijkheid zijn het Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog met een ingenieuze vermomming waardoor ze behouden bleven.

Volledig scherm Bio Artlab in de voormalige Duitse Kazerne Eindhoven. © Fotomeulenhof

Of Grid

Sloop vond pas decennia later plaats: in de periode dat krakers de panden betrokken. Alles van enige waarde of praktisch nut verdween: kachels, leidingen, klinken, wastafels, zelfs vloeren werden uit de panden gesloopt. Ze werden onbewoonbaar, zelfs gevaarlijk op sommige plaatsen. In die staat kreeg Essaïdi het terrein en de panden vorig jaar in bruikleen van de gemeente Eindhoven voor vijf jaar met een optie tot koop. De locatie werd hip betiteld als 'Of Grid', wat er op neer komt dat die nergens op is aangesloten: geen water, geen stroom, geen verwarming, geen riolering. Essaïdi liet zich er niet door uit het veld slaan. Juist omdat haar stichting werkt aan bio-innovaties op het snijvlak van wetenschap, natuur, technologie en creativiteit was ze zo blij met de locatie midden in de natuur, tegenover de Philips Fruittuin.

Volledig scherm Het nieuwe laboratorium in de voormalige Duitse Kazerne in Eindhoven. © Fotomeulenhof

Volledig scherm Het nieuwe Bio Art Lab © Fotomeulenhof

BioArt Campus

Het was haar droom om op deze plek een Bio Art Campus te realiseren waar getalenteerde wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers uit heel de wereld werken aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Daar liet ze zich niet vanaf brengen. "Als ik iets wil, bijt ik me er in vast", zegt ze opgewekt. En dus werkte ze met haar team van medewerkers, vrijwilligers en studenten afgelopen jaar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat om het terrein en de panden bruikbaar te maken. "Er is een parkeerplaats aangelegd. En we hebben water en stroom. Energie komt van zonnepanelen die we hebben gekocht op een faillissementsveiling en met Waterschap De Dommel in Eindhoven wordt onderzocht of een duurzaam systeem van moerasslib en beplanting kan fungeren als riool", zegt Essaïdi. "De panden zijn goeddeels gerenoveerd. Maar dat hebben we echt niet alleen gedaan. We zijn enorm geholpen door allerlei partijen. Op een gegeven moment werd ik gevraagd als gast in een televisieprogramma. Ik heb toen gezegd: 'Ik kom als ik een oproep voor vrijwilligers mag doen.' Honderden mensen hebben zich aangemeld. En bedrijven die met gratis materialen en praktische ondersteuning kwamen."

Volledig scherm Het nieuwe BioArtLab. © Fotomeulenhof

Genietroepen

Essaïdi kreeg zelfs hulp van de genietroepen. "Ik heb Kolonel Ed gemaild. Die wilde graag helpen. Hij kon zich goed vinden in ons gedachtegoed. 'Vroeger zaten hier soldaten, nu zitten hier de soldaten van de toekomst, was zijn motto." Hij was niet de enige die bijsprong, de folder met sponsoren is het bewijs. "De enige die het liet afweten was de gemeente Eindhoven. Wethouders beloofden veel, maar in de praktijk kwam er niets van terecht. Jammer", vindt Essaïdi. "Maar je wordt er wel inventief van." Het resultaat van die inventiviteit en hulptroepen zijn bruikbare kantoren, een goed geoutilleerd laboratorium, verblijfplaatsen voor de toptalenten die hier een aantal maanden komen werken en een plek om exposities te houden en lezingen te houden voor een grote groep mensen. En al is het terrein nog lang niet klaar (zo moet er asbest worden verwijderd uit de daken van de panden) Essaïdi wil vooruit. "Daarom wilde ik nu officieel open gaan en met BioArt Lab meedoen aan de Dutch Design Week. We tonen de expositie Cybernetic Forest, gemaakt door veertien onderzoekers. Daarnaast is er een educatief programma met lezingen, exposities en een programma voor lokale scholen."