Bisschop Bonny van Antwerpen is voor gehuwde priesters: ‘Er zijn nog bakens te verzetten, welke steen heb ik verlegd in mijn leven?’

En wat die bakens betreft heeft hij een paar wensen op zijn verlanglijstje staan. In België is hij er bekend mee geworden, zeker het afgelopen jaar. De bisschop vindt dat gehuwde mannen priester moeten kunnen zijn. Homokoppels moeten gezegend kunnen worden in de kerk. ,,Wij moeten daar als kerk eerder ondersteunend en integrerend dan beoordelend in zijn”, zegt hij daarover. Bij de zuiderburen kwam hij in maart in het nieuws met een ingezonden brief in de landelijke krant De Standaard onder de kop ‘Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn kerk’. Er is nog werk aan de winkel binnen de katholieke kerk, is zijn stellige overtuiging.