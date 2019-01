‘Bizar dat echte bazen café in Eindhoven niet worden vervolgd’

Gerard de L. (48) uit Eindhoven was de barman die café Ons Dorp in Eindhoven weliswaar op zijn naam had staan, maar niet aan de touwtjes trok. Bij Saskia T. (30) was thuis cocaïne aangetroffen, vermoedelijk eigendom van een van de twee daadwerkelijke machthebbers in het café. T. zei dat de coke in ieder geval niet van haar was. Van wie dan? ,,Ik ga geen namen noemen.” Cees F. (54) was via via met de echte bazen van het café in aanraking gekomen en had zich door hen laten verleiden tot een wietkwekerij in zijn huis in Lieshout.

Bizar

De L’s advocate Anne Aben vond het woensdag in Den Bosch bizar dat de twee mannen op de achtergrond niet terechtstonden. Zij en de andere professionals in de rechtszaak noemden de namen van het tweetal, de verdachten deden dat niet en wilden ook niks vertellen over hun contacten met het duo.

Het café was in 2015 in het vizier van de politie gekomen. Bekende verslaafden liepen in en uit, er kwamen tips over illegaal gokken en verboden pokertoernooien. De burgemeester sloot het café, de politie tapte de telefoon van de twee mannen die zij zag als baas.

Zwak moment

De taps leidden naar een hennepkwekerij op de zolder van een woonhuis in Lieshout. Cees F. zat destijds ‘financieel niet zo lekker’ en had ‘op een zwak moment zijn zoldertje beschikbaar gesteld’ voor een wietplantage. Officier van justitie Ingrid Masselink vindt dat hij nu een werkstraf van 120 uur moet volbrengen.

Bij een inval in het café vond de politie twee computers waarop illegaal werd gewed op sportwedstrijden. Plus 132 verboden kamagra-pillen in een keukenkastje en tien bolletjes cocaïne achter een verwarming. In een loods bij het café stuitte de politie op een hennepkwekerij met 520 planten.

Briefjes

Dit alles werd De L. aangerekend. Zelf zei de barman dat hij er vrijwel niets mee te maken had. De officier kon dat moeilijk geloven en eiste een celstraf van zeven maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Plus een boete van 6235 euro. Dat bedrag was aangetroffen bij de inval in het café. Uit briefjes die bij het geld zaten, bleek dat het om de opbrengst van het illegaal gokken ging.