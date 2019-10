Bizar toeval: voor tweede keer in een week tijd klapt ruit van Eindhovense bus kapot

NUENEN - De ruit van een uitstapdeur van een Eindhovense bus is vrijdagochtend kapot geklapt tijdens de rit. Het incident vond plaats in een busrit tussen Beek en Donk en Eindhoven. Afgelopen dinsdag gebeurde iets soortgelijks bij een stadsbus . In eerste instantie dacht de politie toen aan een gelost schot.

Het voorval van vrijdag gebeurde rond 8.00 uur 's ochtends in bus 321 die vertrok uit Beek en Donk. De kapotte linkerruit van een uitstapdeur is te zien op beelden die het Eindhovens Dagblad toegestuurd kreeg.

Cas Verstappen (24) zat vrijdagochtend in bus 321 om naar de universiteit te gaan. ,,We zagen bij het instappen al dat er iets met die deur was. Zodra ik een stap binnen zette voelde ik de scherven onder m'n schoenen. Het glas lag aan de binnenkant, dus de oorzaak kwam van buiten denk ik. Tijdens het rijden regende het flink naar binnen. Je werd gewoon nat in de bus.‘’

De student zag hoe een jongen voor de kapotte uitstapdeur ging staan. ,,Een meisje zei daar wat van. Volgens haar was de jongen gevaarlijk bezig, zeker als de bus zou uitwijken naar een kant.” Even later besloot het meisje het te melden bij de chauffeur. ,,Die had tot dan toe niet eens door dat het raam kapot was. Hij reed nog twee haltes door totdat we eruit moesten.‘’

In de bus, die op weg was naar station Eindhoven, zaten op dat moment ongeveer 40 reizigers. ,,Omwille van de veiligheid besloot de chauffeur niet verder te rijden met reizigers”, vertelt Bravo-woordvoerder Hans van der Spek. De bestuurder zette iedereen af op busstation Nuenen.

Volledig scherm Videostill van de kapotte linkerruit van de uitstapdeur. © Cas Verstappen

Gestrande reizigers

,,Helaas was er vrijdagochtend geen buschauffeur over die de gestrande reizigers kon ophalen. Het lukte ons echt niet om vervangend vervoer te regelen.” Gedupeerden moesten bij halte Nuenen wachten op een volgende bus naar Eindhoven. ,,Langs dat station rijden wel meer busdiensten naar Eindhoven dan alleen lijn 321.”

Verstappen: ,,Tot mijn verrassing was iedereen begripvol. Het was alleen vervelend dat de bushokjes super klein zijn in Nuenen. Van de 35 man moest het overgrote deel in de regen wachten.” Tot grote pech voor die reizigers bleken de eerstvolgende bussen ook nog vol te zitten door de ochtendspits.

Vreemd toeval

De vreemde gebeurtenis van vrijdag toont opvallende gelijkenissen met een incident in Eindhoven dinsdagavond. Toen deed de politie onderzoek naar een vermoedelijke beschieting. Rond 23.00 uur klapte plotseling een ruit kapot aan de bestuurderskant van de stadsbus. Het bleek uiteindelijk vals alarm te zijn. Mogelijk was een opspattend steentje de oorzaak.

Volgens de busmaatschappij is de ruit waarschijnlijk gesprongen door een 'steeninslag’. Van der Spek: ,,Bij voertuigen met glas kan dit nou eenmaal gebeuren. Een steentje die hard op de ruit botst kan zo de boosdoener zijn. Dat het gebeurt, zelfs twee keer in een week, is toeval.” Of het vervoersbedrijf zich hier ernstige zorgen over maakt? ,,Dat doen we altijd over dit soort dingen. We hopen het niet meer mee te maken.”