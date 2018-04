Blackjack leren in virtual reality

Een spel leren met virtual reality (VR) in plaats van uit een boekje. Dat kan voortaan in het Holland Casino in Eindhoven. Daar wordt vanavond een speciale ruimte in gebruik genomen waar bezoekers speluitleg kunnen krijgen. Zo moet de uitleg van tafelspellen eenvoudiger worden.

Communicatie

Bij binnenkomst van het casino vraagt een gastvrouw of -heer of je gebruik wilt maken van de virtuele speluitleg. Die persoon legt je uit hoe het werkt en wijst op de mogelijk risicovolle effecten van virtual reality voor bijvoorbeeld mensen met epilepsie.

,,Preventie en onze zorgplicht blijven altijd leidend voor Holland Casino", verzekert Peeters. ,,Deze nieuwe vorm van speluitleg zet dan ook niet aan tot spelen. Het is slechts een nieuwe communicatiemethode die hetzelfde bewerkstelligt als wat we nu op papier doen", verklaart hij.

Uitleg

De uitleg duurt ongeveer een kwartier. Op dit moment is die alleen nog beschikbaar voor de spellen Blackjack en Amerikaans Roulette. De virtuele speluitleg is gemaakt door de Nederlandse onderneming &Samhoud. Hun filmcrew en veertig figuranten filmden in één nacht, terwijl het casino gesloten was, de speluitleg voor Amerikaans Roulette in de vestiging in Eindhoven.