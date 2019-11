Bladblazen in stilte: steeds meer accublazers in actie

Elektrische heggenscharen hadden ze al. Kantenmaaiers ook. Eigenlijk is zo'n beetje het hele arsenaal aan ‘wapens’ voor onderhoud aan de openbare ruimte van Dupré Groenprojecten uit Helmond oplaadbaar en snoerloos. Behalve die vermaledijde bladblazer. Tot nu. ,,Het heeft heel lang geduurd voordat er een bladblazer was die de capaciteit had om al het blad weg te blazen. Maar inmiddels zijn de ontwikkelingen zo ver dat we voortaan ook met een elektrische blazer uit de weg kunnen", zegt Johan Egelmeer, voorman van Dupré Groenprojecten. Dupré is verantwoordelijk voor veel groenonderhoud voor bijvoorbeeld woningcorporaties in Eindhoven.

In deze weken vallen de bladeren niet alleen omlaag, ze worden door bladblazers ook weer omhoog geblazen, op een hoopje. Het doordringende geluid kan bij buurtgenoten soms tot veel ergernis leiden. De opkomst van de elektrische variant is dus goed nieuws voor omwonenden. Bij Dupré kwamen dagelijks klachten binnen over de lawaaierige bladblazer. Medewerkers in actie kregen soms te maken met agressieve buurtbewoners. ,,Dit alternatief is veel stiller dan zijn voorganger. Dat beperkt de overlast aanzienlijk en zorgt ervoor dat we wat vroeger kunnen beginnen. Ook de uitstoot van CO2 is een stuk lager.”

Volledig scherm Het bladblaasseizoen is weer aangebroken. Het meest geliefde en gehate apparaat uit de schuur. Veel groenbedrijven hebben apparaten zoals heggenscharen ingewisseld voor elektronische alternatieven. Maar nog altijd kan niets tippen aan de schreeuwende tweetakt blazer. Tot nu: er schijnt eindelijk een blazer te zijn die voldoet aan de eisen. © FotoMeulenhof

Uit een test blijkt dat de motorische blazer (300 euro) een geluid meet van bijna 79 decibel. De Stihl BGA 100 (450 euro exclusief accu en lader) heeft een volume van 67 decibel. Een aanzienlijk verschil, merkt ook Bernd van Bavel, bewoner van het seniorenappartement aan de Mechelenlaan in Eindhoven, waar de blazers deze ochtend werken. ,,Die mechanische blazers maken echt een ontzettende hoop herrie. Die moeten echt zo snel mogelijk elektrisch worden.” Niet alle blazers zijn natuurlijk in één keer vervangen, zegt Egelmeer. ,,Maar ik verwacht dat er binnen enkele jaren weinig benzine-blazers meer rond zullen blazen.”

Ontwikkeling

Ook de gemeente Eindhoven maakt gebruik van elektrische bladblazers maar die worden vooralsnog vooral ingezet voor kleinschalige, lichte werkzaamheden. ,,Ze zijn geschikt voor huis-tuin-en-keukengebruik maar (nog) niet voor het zware werk, zoals het opruimen van grote hoeveelheden herfstbladeren”, zegt een woordvoerder van de gemeente.

,,De elektrische machine ontwikkelt namelijk niet zoveel kracht als een motormachine en met een accu kan een bladblazer of bosmaaier maar een goed uur werken. Voor een dag werk zou een onderhoudsploeg dus minimaal 5 à 6 accu’s per machine moeten meenemen om die de hele dag te kunnen gebruiken. De ontwikkeling van deze apparaten staat nog in de kinderschoenen, maar ze worden elk jaar beter.”

Ook bij Van Eijk Machines in Reusel merken ze een stijgende populariteit van de elektrische machines. ,,Prijstechnisch is de accublazer voor veel particulieren nog niet heel interessant”, zegt Stef van Beers, verkoopmedewerker bij Van Eijk. ,, Zo'n accublazer vraagt heel veel stroom dus je hebt toch al meteen een paar accu's nodig. Als je hovenier bent haal je dat er er wel weer uit. Maar een particulier neigt toch eerder naar een benzineblazer.”