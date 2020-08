Blauwalg grijpt om zich heen in Zuidoost-Brabant

Vooral in Eindhoven grijpt blauwalg - geen alg maar een bacterie - op veel plaatsen om zich heen. Waterschap De Dommel heeft de bacterie gesignaleerd bij de Oude Gracht, het Cassandraplein, in de vijvers in Meerhoven, het Henri Dunantpark, het Eindhovensch Kanaal, de Jan van Eijkgracht, de Stiffeliovijver en de Bonifaciusvijver.

Opmerkzame mensen

,,Eindhoven heeft veel stadswater en waarschijnlijk ook veel opmerkzame mensen die ons op de hoogte brengen", verklaart een medewerkster van het waterschap.

De hoeveelheid blauwalg is niet uniek voor deze zomer. Elk jaar als het warmer wordt, de waterstand daalt en de doorstroming afneemt, vermeerdert de bacterie zich in hoog tempo. Daardoor ontstaan blauwgroene drijflagen op het water.

Giftige stoffen

Uit deze drijflagen komen giftige stoffen vrij die kunnen zorgen voor irritatie aan de huid en ogen. Wie water met veel blauwalg inslikt, kan last krijgen van misselijkheid, buikkramp, braken en diarree. Kinderen zijn hier het meest gevoelig voor. Ook huisdieren kunnen flink ziek worden van de alg. Er zijn gevallen bekend van honden die eraan overleden.

In mei werd in de Nuenense gemeentevijver de eerste blauwalg van het jaar gesignaleerd. Ook nu nog zit de bacterie in die vijver, net als in de vijver aan de Europalaan in Son en Breugel.

Voedselrijk water

In Helmond komt blauwalg voor zover bekend voor in de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 9. Daarnaast ook in het water aan de Hortensialaan en de visvijver aan de Stipdonkseweg. Ook in de visvijver in Someren is de bacterie waargenomen.

Blauwalg gedijt goed in voedselrijk water. Er waren gisteren geen meldingen van zwemwaters in Zuidoost-Brabant die er last van hadden. Waterschap De Dommel en waterschap Aa en Maas adviseren water met blauwalg niet aan te raken en huisdieren er niet in te laten zwemmen. Her en der staan waarschuwingsborden aan de waterkant.