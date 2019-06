Uitzendbu­reau SintLucas in Eindhoven loopt als een trein

17:00 EINDHOVEN - Nagenoeg elke student heeft een bijbaan. Maar hoe mooi zou het zijn als die bijbaan ook iets met je studie te maken heeft? Met die gedachte is in september SintLucasNXT van start gegaan. En met succes. Onlangs is de honderdste aanvraag van een bedrijf binnengekomen.