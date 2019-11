Blazersensemble Capella de la Torre brengt ‘torenmuziek’ in Muziekgebouw

EINDHOVEN - Wel eens hoog van de toren horen blazen? Zo niet, dan is dit uw kans, want woensdagavond 20 november komt Capella de la Torre in het Muziekgebouw Eindhoven spelen met ‘Muziek van torens en balkons’. Aanvang aanvang 20.15 uur.

Het betreft muziek uit de late middeleeuwen en vroegrenaissance, de tijd dat het stedelijke landschap werd gedomineerd door torens. Fraaie torens meestal, die de hoogte in priemden ter meerdere eer en glorie van God, ter overbluffing van naburige steden waarmee de middeleeuwer eeuwig in concurrentie was, maar ook ter ‘kond ende vermaeck’. De toren werd als podium ingezet bij de komst van belangrijke staatslieden of edelen, of bij het markeren van grote gebeurtenissen. De naam van het in 2005 opgerichte blazersensemble Capella de la Torre verwijst naar de Spaanse renaissance-componist Francisco de la Torre, maar ook letterlijk naar muziek ‘van(af) de toren’. Het programma is ook een hommage aan Leonardo da Vinci, die vijfhonderd jaar geleden het leven liet in een tijd dat torens nog volop in functie waren.

Barokhobo

Oprichtster en muzikaal leider is hoboïste Katherina Bäuml. Bäuml studeerde aanvankelijk moderne hobo, maar specialiseerde zich ook in barokhobo. Momenteel speelt ze zowel oude als nieuwe muziek en heeft ze haar werkterrein uitgebreid naar diverse andere muziekrichtingen, waaronder de jazz. „Mijn ervaring is dat jazz en oude muziek twee kanten van één medaille zijn. Natuurlijk is er een standaard voor beide genres, maar qua improvisatie en speelplezier hebben ze veel gemeen. Ik ben altijd blij als mensen zeggen ‘dat was mooie muziek’, en niet ‘dat was mooie oude of nieuwe muziek’.”

De hoboïste probeert in haar interpretaties zo veel mogelijk oorspronkelijkheid te leggen, maar ze realiseert zich ook dat ze nú leeft. „Er is veel veranderd in de afgelopen vijfhonderd jaar. We leven anders, we denken anders, we horen en luisteren anders. Voor ons als ensemble is het steeds de vraag hoe we de vertaalslag naar het nu maken, hoe we alles wat we hebben ontdekt, kunnen integreren met wat nu mogelijk is en hoe we daar een voor de luisteraar plezierige mix van kunnen maken.”

Muzikaal raadsel