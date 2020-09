‘Blij dat we kinderen toch kunnen laten genieten van Lichtjesroute in Eindhoven’

Op het Stadhuisplein hangen twee vrijwilligers net het element met de letters ‘hoven’ op . Met het deel ‘Eind’ dat daar al hangt, vormt dat de naam van de stad, omgeven door de namen van de vijf stadsdelen die sinds het samengaan in 1920 Eindhoven vormen. Vanaf vrijdag 18 september 20.00 uur tot en met zondag 11 oktober is dit lichtkunstwerk elke avond onderdeel van de Lichtjesroute.

Lees ook Smurfenvijver Lichtjesroute in Eindhoven blijft leeg door corona Lees meer

,,Elk jaar kijken we of we aan kunnen sluiten bij de actualiteit. Dit keer de honderd jaar annexatie van de dorpen. Bij een potje bier hebben we zitten brainstormen en dit is er uitgekomen", vertelt coördinator Tits Bongers van de 45 vrijwilligers van de Lichtjesroute.

Volledig scherm Vrijwilligers van de Lichtjesroute bouwen maandag op het Stadhuisplein een nieuw ornament op ter ere van het 100 jarig bestaan van Groot Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media

De namen Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel hangen aan vijf palen van negen meter hoog. Die voormalige lantaarnpalen zijn ieder in een bak beton geplaatst, want graven is er door de parkeergarage onder het Stadhuisplein niet bij. Daarboven hangen het logo van de Lichtjesroute dat de contouren van de stad voorstel, en de naam Eindhoven met de jaartallen 1920-2020. Alles in ledlampen.

Quote Door corona hebben we drie maanden stilgele­gen. We mochten niet op de werkplaats aan de Pastorie­straat komen. We hebben immers ook nogal wat vrijwilli­gers uit de kwetsbare groepen van 60- en 70-plus Tits Bongers, Coördinator Lichtjesroute

Als laatste worden de wapenschilden van de vijf dorpen en Eindhoven toegevoegd. ,,Die wilden we ook in licht maken, maar dat was te bewerkelijk. De drie hoornen van Woensel ging nog wel, maar Sint-Joris en de draak van Stratum werd veel te groot.” Daarom is gekozen voor gedrukte doeken.

Volledig scherm Vrijwilligers van de Lichtjesroute bouwen maandag op het Stadhuisplein een nieuw ornament op ter ere van het 100 jarig bestaan van Groot Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het is het enige nieuwe ornament dat de vrijwilligers dit jaar gemaakt hebben. De Vestdijk, die na de herinrichting terug is in de route, blijft grotendeels leeg. Er was geen gelegenheid om de projecten daar aan te passen. En ook de gebruikelijke renovatie van lichtkunstwerken is er niet van gekomen. ,,Door corona hebben we drie maanden stilgelegen. We mochten niet op de werkplaats aan de Pastoriestraat komen. We hebben immers ook nogal wat vrijwilligers uit de kwetsbare groepen van 60- en 70-plus", vertelt Bongers.

,,Bovendien was het de vraag of de Lichtjesroute wel door mocht gaan. Toen het besluit viel, hebben we alle zeilen bijgezet om half juli met de opbouw te kunnen beginnen", vertelt Bongers.

Volledig scherm Eén van de meest bezochte punten tijdens de Lichtjesroute is de ‘Eendjes-vijver’. © Bert Jansen/DCI Media

De traditionele fietsavond gaat dit jaar niet door, die zorgt op te veel punten voor drukte. Met pijn in het hart heeft de organisatie bovendien moeten besluiten om het Smurfendorp op de vijver bij het Hendrik de Keyzerplein niet op te bouwen. ,,Dat is jammer, want dat is toch wel het leukste project. Daar is het altijd gezellig druk, ook met veel kinderen. Maar we zijn al blij dat we íets kunnen doen, want de Lichtjesroute geeft toch wel sfeer in de stad. En nu kunnen we de kinderen toch laten genieten.”

Volledig scherm Lichtjesroute Eindhoven. © Graphic Design - Eindhoven