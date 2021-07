Blij met vernieuwde Geldropseweg

Huizen­markt draait ook in regio op volle toeren. ‘Dit is geen tijd om super selectief te zijn’

8 juli WINTELRE - De woningmarkt in onze regio is oververhit. Wie een huis van zijn gading wil vinden, moet daarvoor diep in de buidel tasten. Voor starters lijkt het al helemaal onbegonnen werk om een passende woning te vinden. „Er valt niet tegenop te sparen.”