Blijdschap en teleurstelling over verbreding A67 tussen Eindhoven en Geldrop

Theo Martens, wethouder in Asten, is onaangenaam verrast dat de verbreding beperkt blijft tot de vier kilometer tussen Leenderheide en Geldrop. “Ik vreesde hier al voor. Zeer teleurstellend, want verbreding naar twee keer drie rijstroken is keihard nodig. Er is een vet probleem, dat zie je iedere ochtend weer. En dat is eigenlijk al jaren zo. Brainport is booming, er komt meer verkeer bij en dan zo lang niets doen? Straks hangen wij als Zuidoost-Brabant aan de achterste mem. Ik kan dat niet verkopen aan de burgers.”

Volledig scherm Hans van de Laar Hoe nu verder? “Misschien moeten we gaan lobbyen voor de second best-oplossing. Dan kom ik terug op tijdelijke maatregelen die ik eerder genoemd heb, zoals het herinvoeren van inhaalverbod voor vrachtauto’s, het maken van langere invoegstroken of zelfs het invoeren van spitsstroken tussen Geldrop en Asten zou een nieuw idee zijn wat mij betreft. Slim kijken of dat kan met het geld dat wel beschikbaar is. Of kijken of we de Tweede kamer op andere gedachten kunnen brengen. Maar dan wil ik eerst het rapport goed gelezen hebben.”

Verkeerswethouder Hans van de Laar van Geldrop-Mierlo is een blij man: “Ja echt, ik ben nog net niet lyrisch. Dit is natuurlijk mooi nieuws. Het is de erkenning dat de grootste problematiek hier bij Geldrop zit. Ik ben heel gelukkig dat we deze stempel hebben kunnen drukken op het besluit”.

Dat besluit betekent in ieder geval een verbreding naar twee maal drie stroken tussen de afslag Geldrop/Heeze en knooppunt Leenderheide. “Maar daar zou nog een vierde rijstrook bij kunnen komen, want de minister heeft ook beloofd dat er een oplossing komt voor de weefproblematiek op dat stuk. En ik kan me niet voorstellen dat daar een andere oplossing voor is dan een vierde strook”, aldus Van de Laar. Met de weefproblematiek doelt hij op het vele wisselen van rijstroken door in- en uitvoegend verkeer.

Van de Laar snapt de zorg wel die er is bij Eindhoven dat de verbreding van het laatste stuk A67 voor Leenderheide de druk op dat knooppunt alleen maar verder doet toenemen. “En dan dient zich vervolgens de vraag aan: willen we hierna nou eerst Leenderheide aanpakken, of eerst die twee maal drie stroken tot Asten?”

Voor verkeersdeelnemers uit de omgeving Heeze is het van groot belang dat er straks bij de nieuwe rotonde een bypass komt naar de snelweg. Van de Laar gaat er vanuit dat dat het geval zal zijn: “Dat is eigenlijk makkelijk te realiseren en dus maar een klein onderdeel in het geheel. Maar wel belangrijk voor Heeze”.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, voorheen BZW, is volgens woordvoerder Jan van Mourik ‘niet blij’ met de ‘magere oplossing’: “Wij hebben er altijd voor gepleit om het hele traject tot Venlo te verbreden. En dat mag best gefaseerd, maar dan moet wel in de eerste fase het hele stuk tot aan Asten verbreed worden. Dit is écht te weinig.”

Teleurgesteld is VNO-NCW ook over het ‘tijdpad’; pas in 2024 wordt gestart met de werkzaamheden. De werkgeversorganisatie gaat in Den Haag pleiten voor een versnelde uitvoering én het alsnog doortrekken van de verbreding tot aan Asten. “Het is nodig. De drukte op de A67, een landelijke transportas, neemt inmiddels Randstadachtige proporties aan.”

Keuzes