'Blijf maar lekker zitten' mag niet meer

Met het overlijden van Martine Bijl op Hemelvaartsdag aan de gevolgen van een beroerte kreeg deze patiëntengroep een naam en een gezicht. Jaarlijks sterven in Nederland ruim negenduizend mensen aan deze aandoening die vooral ouderen boven de zeventig treft. Het verhaal van Bijl is typisch. Zij stierf niet direct aan haar beroerte, maar bijna vier jaar daarna. De kans op overlijden binnen twee jaar na een beroerte is 25 procent. En nog eens 25 procent sterft na vier jaar. De kans op een tweede beroerte binnen tien jaar is veertig procent.

Lees ook PREMIUM Techniek in Catharina ziekenhuis Eindhoven: bij herseninfarct schade gehalveerd Lees meer

Dit is het terrein waar fysiotherapeuten annex wetenschappers Roderick Wondergem (33) en Wendy Hendrickx (37) zich op begeven. Beiden zijn verbonden aan Fontys Hogeschool in Eindhoven. Onder begeleiding van lector Martijn Pisters (41) onderzoeken zij hoe mensen na een beroerte het beste de kans op ernstige gevolgen kunnen voorkomen. De eerste conclusie: vooral lang en veel zitten levert het grootste risico op.

Wondergem heeft twee jaar tweehonderd patiënten gevolgd, afkomstig van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en het St. Jans Gasthuis in Weert. Zijn opdracht: hoe krijg je patiënten ertoe om minder te zitten en meer te bewegen? Hij hoopt in het voorjaar van 2020 hierop te promoveren. Hij kreeg een promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO).

Meer bewegen

,,De hamvraag was: wie vormt echt een probleem?" Het bleek dat maar een kwart van de patiënten voldoende beweegt. Vooral te lang zitten bleek wijd verbreid. ,,Het probleem is vaak dat mensen in hun omgeving taken willen overnemen. Zo van: blijf jij maar zitten, ik haal de koffie wel. Terwijl de betrokkene juist meer moet bewegen." Het gaat niet om intensief sporten, benadrukt Wondergem, maar om alledaagse dingen als traplopen of een stukje fietsen.

Nu Wondergem dit deel van het onderzoek kan afsluiten, neemt Wendy Hendrickx het stokje over. Zij volgt tot 2022 patiënten uit Eindhoven en Utrecht. Haar opdracht: hen daadwerkelijk uit de stoel krijgen. Ook dit deel van het onderzoek krijgt een subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie, een onderdeel van het NWO.

Het begint met een gesprek, waarin de patiënt aangeeft hoeveel hij of zij zit. ,,De meesten onderschatten dat", stelt Hendrickx. Veranderen van gewoontes is ook niet makkelijk: ,,Als je zegt: ga drie keer per week fietsen of wandelen, dan is dat goed te begrijpen. Maar mensen vertellen dat ze minder moeten zitten is lastiger." Elke patiënt vraagt een eigen behandeling, benadrukt zij. ,,Maak het tastbaar en concreet."

De resultaten van het onderzoek tot nu worden morgen besproken tijdens een symposium bij Fontys aan de Ds. Fliednerstraat in Eindhoven.