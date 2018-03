Blijvende drukte in crematoria regio Eindhoven door griepgolf

EINDHOVEN - De griepgolf die onder andere ziekenhuizen treft, zorgt ook bij uitvaartverzorgers en crematoria in de regio voor grote drukte. Uitvaartverzorger DELA zit aan de maximale capaciteit maar de situatie is volgens een woordvoerder nog niet extreem.

DELA exploiteert in de regio vier crematoria, in Eindhoven, Helmond, Heeze en Veldhoven. Gemiddeld worden er dagelijks drie tot vier overledenen gecremeerd maar dat aantal ligt nu op vier of vijf. Woordvoerder Martijn van de Koolwijk zegt dat vijf crematies het maximum is om de nabestaanden een waardige plechtigheid te bieden.

Drukke maanden

,,Januari en februari zijn traditioneel drukke maanden en daar zijn we op ingesteld. We merken nu dat de drukke periode langer duurt en dat zien we in het hele land. De griepepidemie is de enige logische verklaring'', aldus Van de Koolwijk.

Quote Het is al wekenlang extreem druk. Hans Raaijmakers - Uitvaarthuis in Geldrop ,,Het is al wekenlang extreem druk'', reageert Hans Raaijmakers van het Uitvaarthuis in Geldrop. Bij zijn bedrijf kunnen overledenen worden opgebaard maar hij heeft de afgelopen tijd al diverse keren nabestaanden moeten doorverwijzen, zegt hij.

Directeur Michael Thijssens van Van der Stappen Uitvaartverzorging herkent zich in het beeld. ,,De wachttijden bij de crematoria lopen op en het is belangrijk om na een overlijden meteen contact op te nemen'', adviseert hij. Van der Stappen heeft uitvaartcentra in Geldrop, Eindhoven, Valkenswaard, Veldhoven en Cranendonck en heeft vooralsnog voldoende capaciteit, aldus de directeur.