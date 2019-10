Bloedprikbende slaat donderdagochtend weer toe in Eindhoven, nu in Strijpsestraat

UpdateEINDHOVEN - Aan de Strijpsestraat in Eindhoven heeft donderdagochtend een nep-bloedprikker toegeslagen. Het gaat om een vrouw van ongeveer dertig jaar. De politie is naar haar op zoek en ‘kijkt rond in de omgeving’. Het slachtoffer trapte niet in de truc.

Er is ook een Burgernet-bericht verzonden, waarin getuigen gevraagd wordt om zich te melden. De dame, die er volgens het slachtoffer Aziatisch uitziet, sloeg toe rond 8.05 uur. Het Burgernet-bericht ging zo'n drie kwartier later online. Rond 9.20 meldt de politie dat de dader nog niet is gevonden.

Het slachtoffer donderdagochtend, een vrouw, trapte niet in het verhaal. ,,Ze verwachtte niemand en wimpelde de dader daarom af. Daarna schakelde ze direct de politie in”, vertelt een politiewoordvoerder. ,,Agenten kijken momenteel rond in de omgeving.” Het incident vond plaats in de buurt van de Sint Trudokerk.

Bloedprikbende

De bloedprikbende is inmiddels berucht in Nederland. Vermomd als verplegers beroven de bendeleden bejaarden. Dat is al eerder gebeurd in Eindhoven. Bij de acties prikken zij daadwerkelijk wat bloed. De methode van de dieven is deze maand volop in het nieuws. Naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen de afgelopen dagen bijna vijftig tips binnen, maar de politie heeft nog geen enkel lid van de bende te pakken.

90-jarige Eindhovenaar

In Eindhoven werd een 90-jarige inwoner van stadsdeel Woensel slachtoffer. Zodra de Eindhovenaar zijn deur die avond om 20.30 uur opendoet, begint een vrouw ‘een overrompelend verhaal over een griepepidemie die heerst’. Het duo maakt de man wijs dat dit erg gevaarlijk is en rooft ondertussen zijn huis leeg.

Voorzitter Niek Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven zei naar aanleiding van dat incident tegen deze krant: ,,Dit is een hele erge manier van misdaad. Ouderen zijn een makkelijk te pakken groep. Dit zet aan tot zorg.” Rennenberg riep slachtoffers op om contact op te nemen met de politie.

