Bloedsporen aangetroffen in Eindhoven, politie vermoedt steekpartij

Nieuw Waterstof­schap moet energie­tran­si­tie boost geven

16 september EINDHOVEN - Nederland moet sneller over op waterstof. Dat vinden de vier samenwerkende Technische Universiteiten in het land, waaronder ook die in Eindhoven. Onder de naam Federatie4TU is een heus Waterstofschap opgericht. Want overstappen moet behalve snel ook simpel kunnen.