Bloem Art: Net echt, dankzij een likje verf

Soms komt er iemand binnen bij Bloem Art met het idee bij een bloemist te zijn. Dan heeft Harriët Scheepers baat bij haar ervaring als mystery shopper, ,,Dan geef ik de klant de tijd van zijn verbazing te bekomen.” Want Bloem Art verkoopt kunstbloemen. De winkel aan de Geldropseweg in Eindhoven staat vol vazen met bonte boeketten, op het oog niet van echt te onderscheiden.

Dat is te danken aan Ruud Koster. Als er een nieuwe partij van een van de vier groothandels binnenkomt, neemt hij een penseel ter hand om er hier en daar een kléin likje verf aan toe te voegen. Hij laat een blauwe iris zien. Een vleugje toegevoegd geel maakt dat het lijkt alsof hij zó uit de tuin is geplukt.

Niemand hoeft hem te vertellen hoe een iris eruit ziet. ,,Van jongs af aan was ik gek van bloemen en planten”, vertelt hij. ,,Ik herken elk bloemetje in de natuur.” ,,En elk beestje”, vult Scheepers aan.

Klassiek stilleven

Daarnaast is Koster beeldend kunstenaar. Het verklaart waarom zijn composities er uitzien als een klassiek stilleven. Hij toont twee hortensia’s. ,,Dit is er een zoals we die binnenkrijgen. Je ziet dat hij iets te fel gekleurd is. Bij de andere heb ik sommige blaadjes wat valer gemaakt. Door dat kleurverschil oogt het natuurlijker.”

Bloem Art is er voor particulieren en bedrijven. Uitgangspunt is steeds de ‘basisvaas’ met een uitgekiend geheel van ranke groene kunststof planten. De particuliere klant kiest daarbij, geholpen door Scheepers, een assortiment kunstbloemen, om thuis mee te variëren. ,,Wij adviseren de seizoenen te volgen, dus in het voorjaar ziet het er anders uit dan in het najaar.” Bedrijven sluiten een huurcontract af en laten alles over aan Bloem Art, dat vier keer per jaar de samenstelling vernieuwt.