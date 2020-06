Bloemboetiek Annil gaat stoppen: ‘In de bloemen ben je nooit echt klaar met werken’

De rekken met tuin- en kamerplanten op het trottoir, zullen gemist worden door buurtbewoners. Op 30 juni sluit de zaak definitief de deuren.

,,Wil gaat met pensioen en ik mag meedoen”, zegt Annelies. ,,Buurtbewoners schrokken van de aankondiging dat we gaan sluiten. Het is ook wel een beetje hun huukske geworden in de loop der jaren. Vaste klanten kwamen een praatje maken en konden hun verhaal kwijt. We kennen ze nog als kind, die met hun ouders een boeketje kwamen uitzoeken voor oma en later hun bruidsboeket bij ons bestelden.”

De bewoners van zorgcentrum Wilgenhof doen bij mooi weer hun dagelijkse ronde door hun ‘bloemenstraatje’. Buurtverenigingen zijn dankbaar voor de sponsoring die ze deden.

Drie keer in de week om 2.00 uur opstaan

Wil Bogaars begon zijn bloemencarrière in Duizel waar vader een kwekerij met winkel bestierde. ,,Het was hard werken en dat is altijd zo gebleven. Drie keer per week naar de veiling in Ede. De wekker gaat ’s nachts om 2.00 uur en dan zit ik om half drie in de auto. Eenmaal in de veilinghal, loop ik altijd langs de partijen om er de beste kwaliteit uit te kunnen pikken. Daarna bij de veilingklok zitten, vergt concentratie en is altijd spannend. Het is een hele mooie tijd geweest, maar nu ben ik toch wel erg moe.”

Zijn vrouw illustreert: ,,Wil viel tijdens het avondeten wel eens boven zijn bord in slaap. Want hoe prachtig het werk in de bloemen ook is, eigenlijk ben je nooit echt klaar.”

Over het besluit om te stoppen zegt Annelies ,,We hebben een stopdatum geprikt, het personeel ingelicht en van daaruit gekeken hoe we het verder aan zouden pakken. Ons personeel, Mariska, Amber en Jos gaan goed terecht komen. Wil en ik verhuizen in september naar Heeze. Eindelijk een tuin voor onszelf waar ik mijn eigen onkruid kan wieden.”