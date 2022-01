Bloembollen en speurtocht: hoe ‘verkoop’ je je school zonder ‘echte’ open dag?

14 politiewa­gens achtervol­gen verdachten mensensmok­kel naar Eindhoven, twee mannen opgepakt

EINDHOVEN/VENLO - De Koninklijke Marechaussee zette vrijdagnacht een achtervolging in die begon op de A67 in Venlo en eindigde in de buurt van Eindhoven. Twee mannen in een voertuig met Frans kenteken negeerden bij de Duitse grens een stopteken en zijn aangehouden op verdenking van mensenhandel. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zaterdagochtend.

