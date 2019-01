Bloemenmeisje Izis (4) ontroert ouderen met bosjes voor ‘opa en omaatjes’

Eindhovena­ren schoten met vuurwapen in de lucht tijdens nieuwjaars­nacht

15:29 EINDHOVEN - Twee mannen hebben op nieuwjaarsnacht in Tongelre met een vuurwapen in de lucht geschoten. Dat blijkt uit een brief van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma over het verloop van de jaarwisseling.