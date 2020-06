Bloemenmeisje Izis (5) uit Eindhoven bezorgt haar duizendste bosje: ‘juist in deze tijd heel welkom’

EINDHOVEN - Duizend bosjes bloemen bezorgde de Eindhovense Izis (5) al in de wijk Schuttersbosch. Helemaal in tijden van corona zien de veelal oudere bewoners haar graag komen.

Weggooien is zonde, en dat geldt ook voor bloemen die een beetje over de datum zijn. Dat vond de toen vierjarige Izis begin vorig jaar toen ze met haar moeder bij de Albert Heijn aan de Kamperfoelielaan in Stratum was. Zo klein als ze is, maakte ze bij de bedrijfsleider de afspraak dat ze de bloemen voortaan op zou halen en zou bezorgen in haar eigen buurt. Haar wekelijkse rondje had woensdag een feestelijk tintje; het duizendste bosje ging naar de buurvrouw.

Zelf bellen met de AH

Leuk zo'n initiatief maar, zoals dat bij kinderen wel vaker gaat, na een paar weken zal de lol er wel vanaf zijn. Dat dacht ook Laurie Sieben, de moeder van Izis. ,,Mensen vragen ook vaak of ze het van mij moet doen maar ze wil het echt zelf. Als Albert Heijn een tijdje niks laat horen, belt ze zelf om te vragen waar de bloemen blijven. Toen er in het begin van corona geen bloemen werden verkocht, hebben we koekjes gebakken.”

Eindhoven - Bloemenmeisje *Izis bezorgt al een jaar bloemen in de buurt. Die krijgt ze van de AH die ze anders weg moet gooien. Woensdag bezorgde ze het 1000e bosje

Want juist in deze rare tijd is de behoefte aan een bezoekje van Izis groot, zo merken ook moeder en dochter. ,,Laatst waren we bij een meneer die in tranen uitbrak. ‘Wat is er mis met mij’, vroeg hij aan Izis. Hij kreeg geen bezoek meer en kon niet goed begrijpen waarom niet.” Buurvrouw Lilian van Dulm (66) is blij met het jubileumbloemetje. ,,Ik ga niet meer naar de winkels en hier komt ook niemand meer op bezoek. Dan is het natuurlijk extra leuk als zo'n vrolijk meisje zo nu en dan even langs komt.”

