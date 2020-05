Bloementuin Achtse Barrier is na aanpassing pad helemaal af

EINDHOVEN - De Bloementuin in de wijk Achtse Barrier bestaat twee jaar en is een groot succes. Bewoners brengen en halen planten, komen een kijkje nemen en genieten van de bloemenpracht.

Het is een ontmoetingsplek waar veel gebruik van wordt gemaakt. De tuin is inmiddels flink uitgebreid en ruim twee keer zo groot geworden. Na de uitbreiding is een put geslagen en een pomp geplaatst met een financiële bijdrage van de gemeente. Voorheen werd water uit de vijver gehaald tientallen meters verderop. Rond de zomervakantie komt als laatste aanpassing de uitbreiding van het composiet pad, waarna de Bloementuin klaar is.

AB voor Elkaar, een stichting die sociale initiatieven faciliteert, zorgde voor de financiële bijdrage. Secretaris Christ Koppelmans: ,,Het was een wens van de vrijwilligers om ook het composiet pad aan te passen. Dat is nodig, zodat ook mensen met een lichamelijke beperking met rollator of rolstoel veilig door de tuin kunnen bewegen.”

Bijdrage

Om dit mogelijk te maken heeft AB voor Elkaar een financiële bijdrage aan het Oranjefonds en aan de Stichting Financiën Wijkactiviteiten Achtse Barrier (Sfwab) gevraagd. Het Oranjefonds heeft een bedrag van 1280 euro toegezegd en de Sfwab 250 euro.