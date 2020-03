Bloemenwinkel Corona in Eindhoven houdt vast aan die naam

Zelf is Daniel Rebel (66) er wel aan gewend, de naam van zijn zaak. Sinds 1971 is hij eigenaar van bloemen- en dierenwinkel Corona. Bij die naam heeft hij nooit stilgestaan. Gewoon ooit bedacht door zijn opa Jan, die in 1926 begon met het kweken en verkopen van bloemen, op de Markt in Eindhoven. Niet zo heel bijzonder, behalve nu ineens. ,,Als we het stickertje van onze winkel op een bos bloemen plakken, zijn er tegenwoordig mensen die zeggen: 'Doe maar niet’.”