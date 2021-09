Bloemenzee voor overleden 19-jarige slachtoffer ongeval: ‘Het was zó’n lieve jongen’

DIAMANTEN PAAR Diamanten paar Jo en Thea Schaken­raad: ‘We hebben het goed met elkaar’

7 september EINDHOVEN - Jo Schakenraad (82) en Thea Schakenraad-Pardoel (80) zijn voor de kerk op 17 november 1961 getrouwd, maar voor hun 60-jarig jubileum is 8 september de juiste datum toen zij voor de wet trouwden. Het feest zou dan ook dit weekend plaatsvinden. ,,We hadden alles al geregeld, maar door de coronamaatregelen moeten we op onze plaatsen blijven zitten. We wachten nu tot november”, zegt Thea. Jo lachend: ,,We hebben ons tenslotte zestig jaar ‘blauw’ gespaard voor een feestje.”