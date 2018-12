Bloemmarie meteen goud door aandacht voor duurzaamheid

Biblio­theek Eindhoven wil openbare dialoog over toekomstvi­sie

12:25 EINDHOVEN - De bibliotheek in Eindhoven wil een openbare dialoog over de toekomstvisie. Donderdag 6 december is daar een bijeenkomst over. De locatie is geen onderwerp, maar komt op termijn wel aan de orde, want de bieb is gevraagd om mee te gaan naar VDMA aan de Vestdijk.