Blote konten en Brabantse kassameisjes op Parade in Eindhoven: eindelijk weer een festival

Met joint in de mond en gekleed in ochtendjas en slippers strompelde Remko Vrijdag vrijdagavond het podium op. Dit coronajaar was de oorspronkelijk Eindhovense acteur en cabaretier niet in de koude kleren gaan zitten. Hectoliters gin-tonic had hij achterover geslagen, thuis op de bank, en heel Netflix twee keer uitgekeken. Een bange wezel was hij geworden. Hij had vanavond op het podium van De Parade in Eindhoven even helemaal geen zin om mensen te amuseren.