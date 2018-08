Blowcafé De Bakkerij in Eindhoven blijft maanden op slot

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma laat dat via zijn woordvoerder weten. Hoelang de uitslag van dat integriteitsonderzoek op zich laat wachten, is nog onduidelijk. Vermoedelijk duurt dat nog wel enkele maanden.

Vorige week was het opeens onduidelijkheid hoe het verder moest met de Bakkerij en de Apotheker na de uitspraak van de rechter in de zaak tegen de eigenaar van beiden zaken aan het Eindhovense Stratumseind. De rechter sprake de man vrij van de aanklacht dat hij 100 kilo softdrugs op voorraad had en bezit was van een wapen. Volgens de rechter had de politie dat bewijsmateriaal op onrechtmatige wijze verkregen.

Procedures

Die aanklacht was voor Jorritsma aanleiding de vergunning van de man voor het uitbaten van De Bakkerij in te trekken. Dat de man nu vrijgesproken is veranderd daar niets aan, laat Jorritsma weten na overleg met zijn juristen. De vrijspraak is gedaan in een strafrechtelijke procedure, de sluitingen vonden plaats in een bestuursrechtelijke procedure. Bovendien zijn er voor beide zaken nieuwe vergunningen aan gevraagd op naam van de partner van de man. Tegen het intrekken van beide oude vergunningen heeft de uitbater van de twee zaken geen bezwaar gemaakt.