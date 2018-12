Blue Industry opent eigen winkel op Kleine Berg in Eindhoven

Het is de tweede brandstore in Nederland, de eerste is twee jaar geleden in Den Bosch geopend. ,,Wij hebben gemerkt dat dat erg bijdraagt aan de naamsbekendheid’’, zegt Maurice de Bont van Blue Industry. In Eindhoven was Blue Industry vroeger verkrijgbaar bij Hout Brox en nu verkoopt Wildenberg Mode colberts van het merk. Saillant detail: de nieuwe brandstore is schuin tegenover Wildenberg Ynformal. De Bont: ,,Wij vinden dat prima en Niels Wildenberg ook. Het kan ons beiden alleen maar versterken.’’