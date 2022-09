Blunder in Eindhoven: 87 huiseigenaren krijgen zonder voldoende toetsing vergunning voor kamerverhuur

GGzE heeft nieuw, tijdelijk bestuur om rust en vertrouwen te herstellen

EINDHOVEN - Meer dan een maand nadat het bestuur van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) aan de kant werd gezet, zijn er twee nieuwe, tijdelijke roergangers. Luc Kenter uit Oirschot is benoemd tot bestuursvoorzitter. En Job van der Have is de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht.

14 september