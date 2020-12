Boa niet actief op zoek naar mondkapjesweigeraar

,,Onze boa’s gaan niet preventief in (alle) publieke binnenruimtes kijken of iedereen een mondkapje draagt’’, laat de gemeente Eindhoven desgevraagd weten. Die keuze is gemaakt in overleg met het Openbaar Ministerie die daarover een landelijke richtlijn heeft uitgevaardigd. De opdracht aan boa’s is landelijk bepaald en in omliggende plaatsen gelijk, zegt de gemeente Helmond.