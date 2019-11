Boa's en studenten onder één dak van het Summa College in Eindhoven

Wethouder Marcel Oosterveer verrichtte zondag tijdens de open dag samen met Summa-bestuurder Petra van Lange de opening van de dependance door een kunstwerk te onthullen.

Tot nu toe hadden de 65 boa's ofwel handhavers hun uitvalsbasis op het NRE-terrein aan de Nachtegaallaan. Een deel van hen is verhuisd naar de Furkapas in Woensel-noord. ,,Een goed gekozen locatie", zei Oosterveer. Want er wonen 65.000 mensen in dit stadsdeel."

In de praktijkruimte in de kelder van de school wordt duidelijk waar het om gaat. Daar oefenen de boa's samen met studenten in het handhaven. Op de betonnen wand een grote projectie van een zonnig 18 Septemberplein. Haaks op die wand zit en hangt een zestal jongeren in een bushokje. Als studenten in een boa-uniform naderbij komen, beginnen de jongeren te schelden, waarop de studenten in actie komen. Twee werken de grootste druktemaker snel tegen de grond. Anderen hanteren de wapenstok tegen de relschoppers, die zich gelukkig met een stootkussen kunnen verweren.

Leerwerkbedrijf

Hoofd Stadstoezicht Corné Verhoeven vertelt dat zijn dertien jaar oude organisatie al een erkend leerwerkbedrijf was, maar dat de locatie aan de Nachtegaallaan te klein was geworden. ,,Hier bij Summa hebben we extra vierkante meters opleidingsruimte. We gaan er onze mensen trainen in het uitlezen van camera's, toezicht houden op prostitutiehuizen en het voorkomen van en optreden tegen jeugdoverlast." Het publiek zal van de verhuizing weinig merken. De basislocaties van Stadstoezicht hebben geen publieksfunctie.

Ook directeur van de Summa Veiligheidsacadamie Evy Loos spreekt van hybride onderwijs en een leven lang leren, ook voor boa's. ,,Ze krijgen hier volop mogelijkheid voor her- en bijscholing. Het idee voor de dependance ontstond bij een kopje koffie met Corné Verhoeven. We hadden het over de ideale wereld en we herkenden de meerwaarde die we voor elkaar zouden hebben." Daarnaast is het voor de handhavers in Woensel-noord gemakkelijk om na hun surveillance op de Furkapas hun administratie bij te werken, geeft ze aan.

Praktijk

Boa's Niels Kox en Ilse Jacobs zijn weer terug op bekend terrein. ,,We hebben hier allebei onze opleiding gehad", vertelt Jacobs. Net als al haar collega's is ze ook gekwalificeerd als praktijkbegeleider, zodat ze Summa-studenten kennis mag laten maken met de praktijk.