Boa's in de regio pakken horeca minder streng aan dan in Eindhoven: 'Gaat om menselijke maat’

Twee restau­rants tijdelijk weer open na kort geding, veel verontwaar­di­ging over strenge gemeente Eindhoven

23 juli EINDHOVEN - ‘Buitenproportioneel’, vinden horecaondernemers, de landelijke horecabond en juristen de sluiting van inmiddels vier restaurants én twee cafés in Eindhoven vanwege een overtreding van de coronaregels. ,,Een waarschuwing of boete had ook gekund.”