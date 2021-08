Boa's stellen vast dat kroegen op Stratumseind regels overtreden door Ajax-PSV te vertonen, komende week besluit over mogelijke sancties

Ruud van Nistelrooy staat bij Jong PSV voor zijn vuurdoop als coach betaald voetbal

5 augustus Ruud van Nistelrooy staat vrijdag in de krochten van de Keuken Kampioen Divisie voor zijn vuurdoop als coach in het betaald voetbal. Veel voetballiefhebbers zijn benieuwd wat hij in die rol aan de sport kan teruggeven.