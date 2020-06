Boa's zagen werk in coronatijd compleet veranderen: ‘Zonder regels wordt het een grote puinhoop’

EINDHOVEN - Streng handelen naar de letter van de wet of opereren in de geest er van. Dat is volgens Bruce Niessen het grote dilemma in deze tijd van corona. Sinds 2015 is hij buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in Eindhoven en de afgelopen maanden zag hij zijn werk compleet veranderen.