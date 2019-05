Bob van Oosterhout uit Eindhoven te klein voor NBA maar wel grootste sportmarketeer van Nederland

Plotseling was iedereen stil in Gourmet Market in Eindhoven

4 mei EINDHOVEN - De Roemeen Adrian Costache wilde een hapje gaan eten bij de Gourmet Market in Eindhoven. Maar toen hij binnen kwam wist hij niet wat hij zag. Een vol restaurant waarin iedereen doodstil aan zijn of haar tafel zit en bij de vele stands met gerechten uit alle windrichtingen werd niets meer besteld of afgerekend.