EINDHOVEN - Ronald Otter legde alle wijken van Eindhoven al eens op foto vast, nu is de luchtfotograaf bezig met het boek ‘100 jaar Eindhoven van boven’. ,,Van je eigen stad een boek maken, dat geeft me echt een kick.”

Woensdag vloog hij wederom over Eindhoven om fraaie kiekjes te schieten. Die probeert hij vanuit dezelfde hoek te maken als de honderd jaar oude foto's van Eindhoven die hij aankocht bij luchtvaartmuseum Aviodrome. ,,Dat maakt het leuk om te zien wat er in die honderd jaar veranderd is. In sommige gevallen herken je er niets meer van, maar soms ook wel. Het wordt een soort kijk- en vergelijkboek met korte aanwijzingen.”

De voormalig aardrijkskunde- en geschiedenisdocent gebruikt daarvoor geen drone, want dat mag officieel niet. Nee, voor de luchtfoto's die hij maakt stapt hij in een motorvliegtuig van de Eindhovense Aeroclub. ,,Dan huur ik een vliegtuig af, inclusief piloot. Vanuit het vliegtuigje fotografeer ik over de vleugel naar beneden. Na 400 vluchten heb ik dat trucje wel onder de knie”, vertelt hij al lachend. Woensdag maakte hij tijdens een vlucht weer zo'n 1500 foto's. ,,Daar houd ik er zo'n vijftig bruikbare aan over.”

Quote Na 400 vluchten heb ik dat trucje wel onder de knie Ronald Otter, luchtfotograaf

Hobby

Otter, die reeds vijftig jaar in Eindhoven woont, heeft simpelweg plezier in het maken van foto's. En die te verwerken in boekjes. In opdracht van de Udense Jumbo maakte hij al eens een soortgelijk boekje over ‘Uden van boven’. ,,Dat bracht mij op het plan om hetzelfde idee uit te voeren, alleen dan in Eindhoven. Behalve het schieten van de foto's, zorg ik ook voor de onderschriften. Alleen de opmaak en het drukken besteed ik uit.”

Winst hoeft hij niet te maken: als de 68-jarige Otter quitte speelt is hij al lang tevreden. ,,Ik hoop vooral dat de mensen er plezier aan beleven. Dat ze zich afvragen: wat zie ik op de oude foto? En wat is daar allemaal veranderd als ik kijk naar de recente foto van diezelfde locatie?", besluit hij.

Medio oktober, dan moet het 164-pagina's tellende hardcoverboek in de Eindhovense boekenzaken liggen.

Volledig scherm Onder andere op deze foto te zien: de Paterskerk en de Tramstraat. © Ronald Otter

Volledig scherm Hier onder andere te zien: het Stadhuisplein en het Van Abbe Museum. © Ronald Otter