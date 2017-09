Boek oude DAF-zaak bijna gesloten

EINDHOVEN - De claim van obligatiehouders van het 'oude' DAF is verjaard. De kans is klein dat er nog een enkele obligatiehouder is die desondanks met succes een schadevergoeding kan eisen van toenmalig accountant Ernst & Young.

Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam in de zaak van Finidaf, een stichting waarin 44 obligatiehouders zich hebben verenigd.

De stichting verwijt Ernst & Young dat de accountant van destijds ten onrechte de jaarrekening over 1991 heeft goedgekeurd. De accountant zou eerder hebben geweten of hebben moeten weten dat DAF op een faillissement afstevende. Als de accountant tijdig had gewaarschuwd, zou volgens de obligatiehouders de financiële schade aanzienlijk kleiner zijn geweest. Na de afwikkeling van het in 1993 uitgesproken bankroet kregen de obligatiehouders 43 procent van hun inleg terug. Voor de resterende 57 procent plus rente willen ze alsnog worden gecompenseerd. Dat zou neerkomen op 130 miljoen euro.

Succesvol beroep

In een tussenvonnis had de Rotterdamse rechtbank al geoordeeld dat Ernst & Young met succes een beroep heeft gedaan op verjaring van de zaak. Obligatiehouders zouden op basis van krantenberichten ruim voor het verstrijken van de verjaringstermijn in 2004 op de hoogte zijn geweest van de schade en de rol daarin van Ernst & Young. De advocaat van Finidaf mocht alleen nog tegenbewijs leveren voor zover sprake was van 'bijzondere omstandigheden voor een individuele obligatiehouder' waardoor die kennis had ontbroken.