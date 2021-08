Boek over Eindhovense kunstschilder en tekenaar Jan Seegers: ‘Ik wilde meer weten over het leven en werk van mijn vader’

EINDHOVEN - Tijdens een lezing over honderd jaar Eindhovense schilderkunst van conservator en voormalig Kempenlandmuseumdirecteur Peter Thoben bij VDL Art in Eindhoven vorig jaar, viel het de Eindhovense Gonny Seegers (64) op dat haar vader helemaal niet werd genoemd. Jan Seegers was immers al eind jaren 20 en 30 van de vorige eeuw een bekende figuur in het Eindhovense kunstwereldje.

Na afloop vroeg ze Thoben naar het waarom. Die antwoordde dat hij Seegers’ naam weliswaar kende, maar zijn werk niet. Tijd om daar verandering in te brengen, zo besloot zijn dochter en bracht onlangs het boek Kunstschilder & tekenaar F.J. Seegers 1915-1963 uit.

Speuren naar info over jong gestorven vader

Gonny Seegers was al langer aan het speuren naar details over het leven en werk van haar vader, want die stierf op veel te jonge leeftijd toen het meisje nog maar zes jaar oud was. Hoewel het huis aan de Gestelsestraat, waar ze samen met haar moeder, broertjes en zusje opgroeide volhing met schilderijen van Jan Seegers, werd er niet veel over hem gepraat.

Mondjesmaat

Ze vertelt: ,,Mijn moeder had het gewoon druk met het grootbrengen van vijf kinderen en vertelde zodoende maar mondjesmaat over mijn vader. Maar ik was als jong meisje al sterk onder de indruk van zijn werk en wist toen al dat ik dat ook wilde, zo levensecht schilderen als hij deed.”

Ze kwam net als haar vader in het onderwijs terecht, maar ging net als Jan Seegers steeds meer schilderen. Daar ligt inmiddels de focus helemaal op.

Autodidact

Ze vervolgt: ,,Mijn vader heeft waarschijnlijk van jongs af aan getekend en geschilderd en was grotendeels autodidact. Hij schilderde ook veel met anderen; mensen als Harry Maas, Kees Timmering en Huub van Baar bijvoorbeeld kwamen bij ons thuis over de vloer.”

Eindhovense Schetsclub

In 1929 werd de Eindhovense Schetsclub opgericht met als doel docenten voor de lagere tekenakte op te leiden. Harry Maas was daar de drijvende kracht van, maar ook Seegers was daar erg actief in. De komst van het Van Abbemuseum in 1936 was vervolgens een van de belangrijke stimulansen die de kunst uit het circuit van amateurisme haalde. Ook door andere initiatieven zoals de oprichting van Kunstkring De Kempen, de Sociëteit Cultureel Contact en de Krabbedans kreeg het culturele leven in Eindhoven steeds meer vorm.

Zo veel mogelijk informatie en materiaal

Gonny Seegers: ,,Tijdens mijn speurtocht naar mijn vaders leven, is er echt heel veel materiaal boven tafel gekomen: schilderijen natuurlijk, maar ook brieven, boekjes, aantekeningen en heel veel foto’s. Die ben ik gaan doorspitten en heb ik gebruikt voor de samenstelling van dit boek. Aanvankelijk voor mezelf en mijn familie, maar ik merk nu dat anderen er ook belangstelling voor hebben. Dat is leuk. Maar er moet ook nog veel werk van mijn vader in woningen in de Kempen hangen. Het zou fijn zijn als die mensen contact met mij opnemen (mailtogonny@gmail.com), zodat ik nog meer informatie over hem en zijn werk krijg.”