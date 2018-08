Boekelse pastor en oud-deken van Eindhoven Cor Peters overleden

EINDHOVEN - Pastor Cor Peters uit Boekel is vrijdag 3 augustus op 86-jarige leeftijd overleden in klooster Ter Haghe in Eindhoven. Peters is oud-deken van Eindhoven.

Cor was het tiende kind van C.Peters (1888-1975) en Beth van Dooren (1887-1983) op de Arendsnest in Boekel. Net als zijn oudere broer Jan studeerde hij bij de Kruisheren in Uden. Daarna ging hij het klein seminarie in Sint-Michielsgestel en het groot seminarie in Haaren.

Bisschop Bekkers wijdde hem op 31 mei 1958 tot priester. Dat gebeurde in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Na de eerste mis in Boekel was het drie dagen feest. Peters werd achtereenvolgens kapelaan in Beek en Donk, Drunen en in de Paulus-parochie in Eindhoven, waar hij later pastoor en deken werd. Hij was oprichter van de pastorale school en een naaste medewerker van bisschop Bluijssen.

Na de sloop van de Pauluskerk in 1995 zette hij zijn werkzaamheden voort in de kleinere Thomaskerk in Eindhoven. Vanwege een verslechterende gezondheid ging hij in het najaar van 2016 vanuit Nederwetten naar klooster Terhaghe. Daar overleed hij vrijdagavond.