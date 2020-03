Boekenweek 2020: dwarsdenkers op tournee door de regio

Hij is misschien wel de grootste literaire dwarsdenker van de Lage Landen, zeker de productiefste en geestigste: Herman Brusselmans. Bloed spuwen naar de hematoloog heet zijn nieuwste boek, zijn tachtigste. Maar het kan ook zijn 79ste of 81ste zijn. Zijn werk kenmerkt zich door een hoog gehalte aan sigaretten en verveling en een pikzwart gevoel voor humor. Brusselmans - groot fan van Gerard Reve - wordt op zondag 8 maart (14u) geïnterviewd in Literair Café Veldhoven in Museum ‘t Oude Slot. The Chap’s Cabin zorgt voor de muzikale omlijsting.

De eveneens Vlaamse Saskia De Coster is 8 maart vanaf 14u te gast in Literair Café Dommeldal, locatie: Kasteelhoeve Geldrop. In 2019 verscheen haar Nachtouders, over het hobbelige pad van het ouderschap.

In het Klooster in Nuenen is 8 maart vanaf 14u schrijfster Hanna Bervoets te gast. Haar nieuwste roman Welkom in het rijk der zieken gaat over chronisch ziek zijn.

Joris Luyendijk, bekend van onder meer Het zijn net mensen: beelden uit het Midden-Oosten en Dit kan niet waar zijn: onder bankiers, geeft 8 maart vanaf 14u een lezing en wordt vervolgens ondervraagd in de bibliotheek van Waalre. In zijn nieuwste boek Hoop laat hij 100 wetenschappers, kunstenaars en ondernemers vertellen wat hen hoop geeft.

Volledig scherm Henk van Straten © Anke van der Meer

Bibliotheek Bladel nodigde Franca Treur uit. Ze komt op dinsdag 10 maart vanaf 20u vertellen over onder meer haar nieuwe roman Regieaanwijzingen voor de liefde.

Özcan Akyol, beter bekend als Eus, schrijver van het Boekenweekessay Generaal zonder leger, en columnist voor onder meer deze krant, schuift 10 maart om 20u aan voor een interview bij Van Piere in Eindhoven.

Op woensdag 11 maart is er vanaf 19u bij Van Piere een gesprek met de Franse schrijver Nicolas Mathieu. In 2018 verscheen zijn tweede boek, de roman Leurs enfants après eux (De uitzichtlozen) waarmee hij, in navolging van onder meer Michel Houellebecq, de Prix Goncourt won.

Esther Gerritsen, schrijfster van onder meer het boekenweekgeschenk in 2016 en de roman De Trooster (dat in 2018 de shortlist van de Libris Literatuur Prijs haalde), is op 11 maart de centrale gast bij het Literair Café Helmond. Aanvang 20u.

Een van de grootste dwarsdenkers uit de literatuur, de Fransman Michel Houellebecq, staat 11 maart (19.30u) centraal in de (uiteraard spraakmakende) film The Kidnapping of Michel Houellebecq uit 2014, te zien in de bibliotheek van Eersel.



Op vrijdag 13 maart om 19.00 u worden Bart, Sebastiaan en Splinter Chabot geïnterviewd door Jan Verhagen, in zijn boekhandel Van Piere in Eindhoven. Vader en zoons hebben alle drie recent een boek uitgebracht.

Natlab op Strijp-S in Eindhoven presenteert op zaterdag 14 maart samen met Bibliotheek Eindhoven, Van Piere en stichting BLSP het programma ‘Books on Tour’. Dat staat in het teken van depressies en creativiteit. Onder het motto ‘Licht in het hoofd’ vertellen onder meer de Eindhovense schrijver en ervaringsdeskundige Henk van Straten en dichteres Marieke Stam dat zij ook vrolijk kunnen worden van (verhalen over) depressies.

Omdat NS hoofdsponsor is van de Boekenweek kan iedereen in het bezit van het Boekenweekgeschenk (Leon & Juliette van Annejet van der Zijl) op zondag 15 maart gratis reizen met de trein.