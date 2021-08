Boekhoorn heeft neusje voor Eindhoven; Amerikaanse koper High Tech Campus wil meer

Ultimatum voor arbeidsmi­gran­ten in Eindhovens hotel stelt buurt niet gerust: ‘Ze maken er een zooitje van’

17 augustus EINDHOVEN - Zo'n honderd arbeidsmigranten die in een oud hotel aan de Leenderweg in Eindhoven wonen, moeten uiterlijk 1 september zijn vertrokken. De gemeente heeft dat gemeld aan de gemeenteraad en omwonenden maar of dat ook gaat gebeuren is hoogst onzeker.